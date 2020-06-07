В сети появилось сверхпопулярное обсуждение скрытых опасностей для жизни человека, которые могут поджидать в самых неожиданных местах.

Об этом сообщили на Reddit.

Пользователь Reddit под ником Hastily_named спросил у других юзеров: "Что может быть опаснее, чем думает большинство людей?". Тред набрал 70 тысяч лайков и более 25 тысяч комментариев, в которых раскрылось множество неожиданных опасностей для жизни человека.

Некоторые напоминали, насколько опасно водить авто в сонном состоянии, злить кошек или играть с электричеством. Однако пользователь под ником Donaldtrumphentai рассказал, что тросы, находящиеся под натяжением, могут убить: "В перетягивании каната, например, веревка сильно натянута. Известно, что во время этой игры погибали люди".

Юзер с псевдонимом Dinny77 рассказал, что, если съесть сырую улитку или слизня, то можно скончаться от паразитов, переносчиками которых являются эти моллюски.

Godhasmoreaids сообщает, что от прослушивания музыки в наушниках на полной громкости могут лопнуть барабанные перепонки, а пользователь LittlestSlipper55 утверждает, что попытка спасти тонущего человека без необходимых знаний и опыта, может обернуться двумя утопленниками.

DeathSpiral321 рассказал, насколько опасно жить в одиночестве. Так, при получении травмы или достаточно опасного отравления летальным исходом может закончиться неспособность добраться до телефона, если к местности сможет подобраться группа спасателей.

В то же время Caronte0, прочитав некоторые комментарии, удивился тому, что до сих пор ходит по Земле: "Черт, да как я вообще остался жив? И не потерял зубы". Решив подшутить над ним еще больше, другие пользователи отметили, что зубы также могут убить и порекомендовали расправиться с ними раньше, чем они это сделают.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился пресекать попытки нелегальных мигрантов пробраться в Грецию через Эгейское море, поскольку этот маршрут опасный.