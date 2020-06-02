В США сестры - сиамские близнецы, 18-летние Кармен и Лупита Андраде, отказались от хирургического разделения. Они стали героинями фильма "Две сестры, одно тело", который вызвал всеобщее восхищение.

Фильм показал в конце мая британский телеканал Channel 4.

Кармен ‌и Лупита появились на свет в Мексике, а живут в штате Коннектикут. Они имеют являются близнецам-омфалопагами. Так называют тип срастания, при котором каждый из близнецов имеет отдельное сердце, пару рук, легкие и желудок. Однако печень, сердечно-сосудистая, пищеварительная и репродуктивная системы у них общие.

Когда сестры были маленькими, физиотерапевт учил их сидеть, ходить и ухаживать за собой вместе. В четыре года девочки смогли сделать свои первые шаги.

В будущем близнецы мечтают стать ветеринарами или заняться животноводством. А пока они заканчивают школу и пытаются получить водительское удостоверение.

Врачи предлагали девушкам сделать операцию по разделению. Однако предупредили, что вмешательство может привести к осложнениям и даже смерти. Поэтому сестры решили оставить все как есть.

Кармен и Лупита удивили зрителей своей жизнерадостностью. После премьеры фильма в социальных сетях пользователи писали, что пример стойкости девушек вдохновляет.

Единственное, что омрачает жизнь Лупиты и Кармен - это угроза депортации. Они приехали с родителями в США в возрасте двух лет и всю сознательную жизнь опасаются, что власти заставят их вернуться в Мексику. Зрители прокомментировали это признание девушек.

"Слова сестер говорят, что быть мексиканскими иммигрантами в Америке тяжелее, чем сросшимися близнецами с редкими осложнениями", - посетовали пользователи.

Прошлым летом "Страна" рассказывала, что британские врачи успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами.

Мы также писали, что подобные аномалии развития встречаются среди животных. Например, в 2017 году рыбаки нашли дельфина с двумя головами.