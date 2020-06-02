В Минздраве рассказали, что для людей в возрасте, для которых гипертензия более частое явление, коронавирус особенно опасен. Потому врачи решили рассказать, как уберечь себя и своих близких.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Faceook.

Гипертензия отличается от гипертонии - высокого артериального давления - тем, что не является диагнозом, так что определить причину недомогания труднее, считая себя здоровым. При гипертензии давление поднимается выше 140/90 единиц и чаще встречается у людей старше 50 лет. Именно эта категория населения находится в зоне риска перед коронавирусом.

Отмечается, что в Китае от 25% до 50% людей, заразившихся коронавирусом, имели высокое кровяное давление или сопутствующие заболевания: рак и диабет. В Италии более 76% людей, умерших от осложнений вызванных COVID-19 имели высокое кровяное давление. Прослеживается связь - тяжелее всего коронавирус протекает у людей с гипертензией, диабетом, ишемическими болезнями сердца и онкологией.

Термин "артериальная гипертензия" используется в случаях, когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое или верхнее давление меньше 120 и диастолическое или нижнее менее 80 мм ртутного столбика.

Диагноз артериальная гипертензия ставят в случае постоянного повышении уровня артериального давления более 140 (Систолическое) и более 90 (Диастолическое). Чтобы выявить гипертензию, необходимо регулярно измерять давление и наблюдать за собственным состоянием здоровья.

В большинстве случаев начало артериальной гипертензии пациенты не замечают. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.

Причины артериальной гипертензии могут быть следующими:

возраст более 50 лет;

повышенный уровень общего холестерина;

избыточный вес;

чрезмерное употребление соли;

женщины чаще мужчин страдают артериальной гипертензией.

Советы для профилактики и контроля артериальной гипертензии:

поддерживайте оптимальный вес тела;

откажитесь от курения;

ограничьте количество алкоголя, а лучше вообще не употребляйте спиртное;

регулярно занимайтесь физическими упражнениями (не менее 30-40 минут 3-4 раза в неделю);

ограничьте потребление соли (до 5 г в сутки для взрослого человека, включая "скрытую соль" в маринадах, копченостях, колбасах, соусах и даже хлебе)

избегайте стрессов, занимайтесь легким бегом, плаванием, йогой, гуляйте на природе;

ешьте продукты, богатые калием: крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень.

Чтобы не пропустить начало артериальной гипертензии, необходимо измерять артериальное давление не реже двух раз в месяц всем людям в возрасте от 50 лет.

Напомним, украинцам развенчали мифы о кардиопротекторах, которые поддерживают работу сердца и сердечно-сосудистой системы. Профилактический курс капельниц и уколов не может поддержать сердце и предотвратить осложнения в случае болезни.

Как сообщала "Страна", более 38% украинцев умирает из-за болезней, связанных с питанием: ишемической болезни сердца, инсульты и гипертензию. Не все случаи сердечно-сосудистых болезней вызваны питанием. Исследования показывают, что нашему рациона не хватает цельнозерновых злаков, фруктов, орехов и семян, омега-3 жирных кислот и морепродуктов, зато есть избыток соли.