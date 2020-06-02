В МОЗ Украины сообщили о связи повышенного давления и заболеваемости коронавирусом
В Минздраве рассказали, что для людей в возрасте, для которых гипертензия более частое явление, коронавирус особенно опасен. Потому врачи решили рассказать, как уберечь себя и своих близких.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Faceook.
Гипертензия отличается от гипертонии - высокого артериального давления - тем, что не является диагнозом, так что определить причину недомогания труднее, считая себя здоровым. При гипертензии давление поднимается выше 140/90 единиц и чаще встречается у людей старше 50 лет. Именно эта категория населения находится в зоне риска перед коронавирусом.
Отмечается, что в Китае от 25% до 50% людей, заразившихся коронавирусом, имели высокое кровяное давление или сопутствующие заболевания: рак и диабет. В Италии более 76% людей, умерших от осложнений вызванных COVID-19 имели высокое кровяное давление. Прослеживается связь - тяжелее всего коронавирус протекает у людей с гипертензией, диабетом, ишемическими болезнями сердца и онкологией.
Термин "артериальная гипертензия" используется в случаях, когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри. Нормальным считают систолическое или верхнее давление меньше 120 и диастолическое или нижнее менее 80 мм ртутного столбика.
Диагноз артериальная гипертензия ставят в случае постоянного повышении уровня артериального давления более 140 (Систолическое) и более 90 (Диастолическое). Чтобы выявить гипертензию, необходимо регулярно измерять давление и наблюдать за собственным состоянием здоровья.
В большинстве случаев начало артериальной гипертензии пациенты не замечают. Если артериальное давление повышается постепенно, то на головные боли, головокружение обычно не обращают внимания.
Причины артериальной гипертензии могут быть следующими:
- возраст более 50 лет;
- повышенный уровень общего холестерина;
- избыточный вес;
- чрезмерное употребление соли;
- женщины чаще мужчин страдают артериальной гипертензией.
Советы для профилактики и контроля артериальной гипертензии:
- поддерживайте оптимальный вес тела;
- откажитесь от курения;
- ограничьте количество алкоголя, а лучше вообще не употребляйте спиртное;
- регулярно занимайтесь физическими упражнениями (не менее 30-40 минут 3-4 раза в неделю);
- ограничьте потребление соли (до 5 г в сутки для взрослого человека, включая "скрытую соль" в маринадах, копченостях, колбасах, соусах и даже хлебе)
- избегайте стрессов, занимайтесь легким бегом, плаванием, йогой, гуляйте на природе;
- ешьте продукты, богатые калием: крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень.
Чтобы не пропустить начало артериальной гипертензии, необходимо измерять артериальное давление не реже двух раз в месяц всем людям в возрасте от 50 лет.
Напомним, украинцам развенчали мифы о кардиопротекторах, которые поддерживают работу сердца и сердечно-сосудистой системы. Профилактический курс капельниц и уколов не может поддержать сердце и предотвратить осложнения в случае болезни.
Как сообщала "Страна", более 38% украинцев умирает из-за болезней, связанных с питанием: ишемической болезни сердца, инсульты и гипертензию. Не все случаи сердечно-сосудистых болезней вызваны питанием. Исследования показывают, что нашему рациона не хватает цельнозерновых злаков, фруктов, орехов и семян, омега-3 жирных кислот и морепродуктов, зато есть избыток соли.