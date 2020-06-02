Введенный в Нью-Йорке комендантский час будет действовать до конца недели. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передает CNN.

"Мы не потерпим никакого насилия. Мы не потерпим атак на полицейских. Мы не потерпим разжигания ненависти. Когда люди приезжают в центр Манхеттена, чтобы нападать на магазины с предметами роскоши, это не отражает ценности Нью-Йорка. Мы не потерпим этого, и мы это остановим. Я знаю, что мы можем это преодолеть", - сказал де Блазио.

Он напомнил, что комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Протесты во многих городах перетекли в беспорядки и погромы, столкновения с полицейскими, в связи с этим порядка 20 тыс. солдат Национальной гвардии США размещены на улицах американских городов.

Напомним, на прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения и пока не предъявлены.