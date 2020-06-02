Люди переболевшие коронавирусом, часто теряют обоняние и вкус. Как установили американские ученые, эти чувства ко многим так и не возвращаются.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно опросам пациентов с COVID-19, примерно у четверти из них после выздоровления есть проблемы с обонянием. По их словам, восприятие запахов и вкусов значительно ослабевает спустя примерно две недели после исчезновения других симптомов болезни. По мнению врачей, на восстановление обоняния может потребоваться до нескольких месяцев. При этом не исключено, что для некоторых пациентов потеря вкуса и обоняния необратима.

Врачи, обнаружившие такое влияние болезни, отметили, что нужно дополнительно исследовать, какой максимальный срок нужен для возвращения нормального обоняния.

Потеря базовых чувств переносится людьми тяжело. Один из переболевших коронавирусом - 23-летний Мэтт Ньюи - признался, что из-за потери обоняния испытывает сильный стресс.

"Я провел полтора дня без еды. Мой желудок со мной больше не дружит", - сказал Ньюи, добавив, что сильно похудел, так как перестал получать удовольствие от приема пищи. Он также опасается оставаться дома один, так как из-за потери обоняния не сможет почувствовать возможную утечку газа или запах дыма.

Ученые из США объяснила феномен потери способности воспринимать запахи и вкус защитной реакцией организма. По их предположению, идущие к мозгу обонятельные рецепторы "совершают самоубийство", чтобы остановить распространение вируса.

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