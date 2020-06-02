В небе над Киевом на второй день лета заметили двойную радугу. Пользователи делятся снимками уникального природного явления, которое предшествует настоящему метеорологическому лету.

Соответствующие снимки на своих страницах в Facebook опубликовали пользователи Антон Хоменко, Виталий Ермак и Алекс Марченко.

"Неплохие спецэффекты сегодня", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, над Львовом жители заметили огромную радугу. И сразу же поделились впечатлениями в соцсетях. Львовяне отметили, что увидели подобное явление впервые в этом году.

Как сообщала "Страна", жители Сингапура наблюдали редкий природный феномен в небе. Там появилось свечение, похожее на огненную радугу. Разноцветное свечение можно было наблюдать в течение 15 минут. Скорее всего это был редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.