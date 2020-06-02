Украинцам показали яркое фото циклона, который портит хорошую погоду в первые дни лета. Такое четкое фото воздушного вихря редко встречаются.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Такие красивые изображения циклона редко можно встретить", - отметила Диденко. Также она добавила, что именно сейчас этот циклон определяет погоду в Украине.

Напомним, Диденко рассказала, что в среду, 3 июня, в Украине по-прежнему будет господствовать циклон. Дожди ожидаются в большинстве областей страны. Погода улучшится только к концу недели, 5 июня. В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6...+8 градусов, днем ​​в среду потеплеет до +17 градусов.

Как сообщала "Страна", синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в стране в первые дни лета. Она сообщила, что июнь в Украине начнется с дождями разной интенсивности.