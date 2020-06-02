В Минздраве рассказали, как безопасно пользоваться общественным транспортом в условиях карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Вирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) передается от человека к человеку капельным и контактным путями. Поэтому в местах большого скопления людей есть высокий риск передачи инфекции. Во время использования общественного транспорта может быть трудно придерживаться физического дистанцирования. Поэтому тщательное соблюдение правил респираторной защиты и гигиены рук являются ключевыми мерами безопасности", - указано в сообщении.

Отмечается, что летняя погода создает возможность для пеших прогулок и поездок на велосипеде, но, если все же возникла необходимость воспользоваться общественным транспортом, необходимо надеть маску перед входом - это указано в Постановлении Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.20 №23 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

В общественном транспорте довольно много потенциально грязных поверхностей, с которыми приходится контактировать: перила, сидения, наличные деньги и прочее. Поэтому придется либо после контакте с каждой поверхностью дезинфицировать руки раствором с содержанием спирта не менее 60% или исключить прикосновения к лицу до момента, когда удастся тщательно помыть руки.

Напомним, столичный общественный транспорт с июля окончательно перейдет на электронный билет. Оплачивать поездки можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Как сообщала "Страна", в Киеве после возобновления работы общественного транспорта, он сможет перевозить только 50% того количества пассажиров, на которое рассчитан. Что касается повышения цен на проезд в столичных маршрутках, пока перевозчики не обращались с заявлениями о таких намерениях в Антимонопольный комитет.