Открытия КПВВ "Станица Луганская" стоит ожидать не раньше 22 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом во вторник, 2 июня, заявил глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

Так, сегодня губернатор Луганской области встретился с зампредставител Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Ноэль Калхуном. В рамках этой встречи обсуждался и вопрос открытия пункта пропуска "Станица Луганская".

По мнению Гайдая, открывать КПВВ пока что рано связи с большим количеством зараженных коронавирусом на неподконтрольной территории области.

"Единственным исключением являются 350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО. Детям будет сделан анализ и температурный скрининг", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, что в связи с карантином, который действует в Украине, власть закрыла большинство пунктов пропуска через госграницу.

Ранее мы писали, что все КПП на линии разграничения на Донбассе перешли на летнее время работы с первого июня. Несмотря на это, пункты пропуска в зоне ООС не будут пропускать людей до 22 июня, кроме исключительных случаев и особых жизненных обстоятельств.