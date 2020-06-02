Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 2 июня

В Минздраве рассказали, сколько украинцев хаболели коронавирусом в разных областях страны по состоянию на второе июня. За последние сутки заразилось 328 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 029 (619 выздоровели)

Волынская область - 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская область - 943 (266 выздоровели)

Донецкая область - 164 (94 выздоровели)

Житомирская область - 776 (443 выздоровели)

Закарпатская область - 1 216 (410 выздоровели)

Запорожская область - 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1442 (843 выздоровели)

Киев - 3 071 (718 выздоровели)

Киевская область - 1 623 (399 выздоровели)

Кировоградская область - 516 (403 выздоровели)

Луганская область - 47 (40 выздоровели)

Львовская область - 1 734 (438 выздоровели)

Николаевская область - 294 (173 выздоровели)

Одесская область - 896 (225 выздоровели)

Полтавская область - 271 (249 выздоровели)

Ровенская область - 1 823 (960 выздоровели)

Сумская область - 173 (147 выздоровели)

Тернопольская область - 1180 (921 выздоровел)

Харьковская область - 1 105 (448 выздоровели)

Херсонская область - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая область - 458 (245 выздоровели)

Черкасская область - 411 (316 выздоровели)

Черновицкая область - 3 410 (980 выздоровели)

Черниговская область - 188 (63 выздоровели).

"Подтверждено 24 340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев. На амбулаторном лечении находится 16 896 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 444 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 286 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15615 образцов - методом ИФА.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус стал менее патогенным.

Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.