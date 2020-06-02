Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 2 июня. Фото: pixabay.com

В Минздраве рассказали, сколько украинцев хаболели коронавирусом в разных областях страны по состоянию на второе июня. За последние сутки заразилось 328 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 1 029 (619 выздоровели)
  • Волынская область - 942 (264 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 943 (266 выздоровели)
  • Донецкая область - 164 (94 выздоровели)
  • Житомирская область - 776 (443 выздоровели)
  • Закарпатская область - 1 216 (410 выздоровели)
  • Запорожская область - 450 (253 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1442 (843 выздоровели)
  • Киев - 3 071 (718 выздоровели)
  • Киевская область - 1 623 (399 выздоровели)
  • Кировоградская область - 516 (403 выздоровели)
  • Луганская область - 47 (40 выздоровели)
  • Львовская область - 1 734 (438 выздоровели)
  • Николаевская область - 294 (173 выздоровели)
  • Одесская область - 896 (225 выздоровели)
  • Полтавская область - 271 (249 выздоровели)
  • Ровенская область - 1 823 (960 выздоровели)
  • Сумская область - 173 (147 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1180 (921 выздоровел)
  • Харьковская область - 1 105 (448 выздоровели)
  • Херсонская область - 178 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая область - 458 (245 выздоровели)
  • Черкасская область - 411 (316 выздоровели)
  • Черновицкая область - 3 410 (980 выздоровели)
  • Черниговская область - 188 (63 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 2 июня

"Подтверждено 24 340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев. На амбулаторном лечении находится 16 896 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 444 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 286 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15615 образцов - методом ИФА.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 2 июня

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 2 июня

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус стал менее патогенным.

Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.

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