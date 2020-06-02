В Московской области, где недавно сгорели шесть человек, реки Клязьма, Городня и Москва-река вышли из берегов из-за сильных осадков, которые залили регион в конце мая.

Об этом во вторник, 2 июня, передают "Метеовести"

Так, первая волна чрезвычайно сильных ливней накрыла область 29 и 31 мая. Тогда в центре непогоды оказалось Подмосковье.

"Москва-река за сутки прибавила от 20 до 40 сантиметров на разных гидропостах. Клязьма на одном из постов поднялась почти на метр! Опять под воду yшли дороги и мосты столицы", - сообщали метеорологи региона в понедельник, 1 июня.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил коммунальщикам ликвидировать последствия сильных дождей в регионе к концу понедельника.

Уже сегодня ГУП "Мосводосток" провел обследование, в результате которого было установлено, что уровень воды упал.

Москва-река и ее притоки вышли из берегов из-за ливня. Видео: YouTube/ Поповская Ольга

Напомним, что из-за непрекращающихся дождей в Украине воды в реке Днестр и притоках Западного Буга выйдут из берегов в ближайшие дни.

Ранее мы писали, что в среду, 3 июня, в Украине по-прежнему будет господствовать циклон. Дожди ожидаются в большинстве областей страны.