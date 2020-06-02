В районе Ковеля Волынской области полицейские задержали местного жителя, который подорвал гранату во дворе дома собственной тещи.

Об этом в Facebook сообщает сектор коммуникации полиции региона.

В понедельник в полицию позвонила 25-летняя жительница Ковельского района и сказала, что муж, с которым она находится в процессе развода, пришел к дому ее матери нетрезвый. Угрожая расправой, 29-летний мужчина бросил во двор гранату, которая взорвалась. В результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские прибыли на место происшествия. Во время осмотра совместно со специалистами взрывотехнического отдела они изъяли металлические обломки гранаты "Ф-1" и предохранительный рычаг осколочной ручной гранаты, а также образцы грунта.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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