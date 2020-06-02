Нацполиция раскрыла в Киеве лабораторию по производству метадона, мощности которой позволяли производить около 30 килограмм вещества каждый месяц. Стражи порядка изъяли товара на 2,4 миллиона гривен.

Об этом во вторник, 2 июня, информирует пресс-служба полиции.

Так, во время обысков в нарколаборатории и складских помещениях полицейские обнаружили 630 килограммов прекурсоров, которых достаточно для изготовления более 200 килограммов метадона.

Полиция накрыла крупную нарколабораторию. Фото: Нацполиция Украины

Также был обнаружен килограмм готового наркотика, лабораторное оборудование, пистолет, граната и патроны.

Полиция накрыла крупную нарколабораторию. Фото: Нацполиция Украины

Полиция накрыла крупную нарколабораторию. Фото: Нацполиция Украины

Также в Нацполиции отметили, что на прошлой неделе в Киеве была выявлена еще одна нарколаборатория, которую организовали и использовали задержанные наркодельцы.

Полиция накрыла крупную нарколабораторию. Фото: Нацполиция Украины

Полиция накрыла крупную нарколабораторию. Фото: Нацполиция Украины

Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 30 килограммов наркотиков.

Полиция накрыла крупную нарколабораторию. Видео: YouTube/ Нацполиция Украины

Кроме того в пресс-службе правоохранителей напомнили, что в конце апреля были задержаны члены организованной преступной группы, которые изготовляли и продавали метадон и психотропные вещества в особо крупных размерах.

Ранее мы писали, что сотрудникам СБУ удалось разоблачить и ликвидировать мощную нелегальную сеть торговли кокаином в Киеве и области. Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли более 700 граммов кокаина, а также приспособления для его фасовки, в частности электронные весы.