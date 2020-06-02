В Украине коронавирус чаще выявляют у женщин. Фото: pixabay.com

В Министерстве охраны здоровья сообщили, что прирост подтвержденных больных COVID-19 в минувшие сутки по сравнению с предыдущими составил +2,4%. Также в ведомстве привели статистику заболеваемости по возрастам и карту заболеваемости.

Данные опубликованы в Facebook Центра общественного здоровья.

Ко 2 июня в Украине подтверждены 24 340 случаев COVID-19. Процентное распределение инфицирования в возрастных группах следующее:

  • 0-9 лет - 3,60%;
  • 10-19 лет - 4,80%;
  • 20-29 лет - 10,23%;
  • 30-39 лет - 16,71%;
  • 40-49 лет - 18,90%;
  • 50-59 лет - 21,09%;
  • 60-69 лет - 15,79%;
  • 70 и более лет - 8,87%.

Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, преобладают женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%).

Скриншот из Facebook ЦОЗ

 

Карта заболеваемости коронавирусом

Что касается статистики по областям, то сейчас в них болеют такое количество жителей:

  • Винницкая область - 394 человека;
  • Волынская область - 652;
  • Днепропетровская область - 656;
  • Донецкая область - 66;
  • Житомирская область - 319;
  • Закарпатская область - 778;
  • Запорожская область - 184;
  • Ивано-Франковская область - 516;
  • Кировоградская область - 88;
  • Киев - 2 284;
  • Киевская область - 1 188;
  • Львовская область - 1 238;
  • Луганская область - 7;
  • Николаевская область - 114;
  • Одесская область - 654;
  • Полтавская область - 9;
  • Ровенская область - 824;
  • Сумская область - 22;
  • Тернопольская область - 233;
  • Харьковская область - 609;
  • Херсонская область - 14;
  • Хмельницкая область - 202;
  • Черновицкая область - 2 286;
  • Черкасская область - 79;
  • Черниговская область - 119.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

  • Ровенской области - 53;
  • Житомирской - 34; 
  • Львовской - 34;
  • Черновицкой - 33;
  • Киеве - 28.

Ранее "Страна" писала, что в аппарате МОЗ Украины появился первый больной с коронавирусом.

Мы также сообщали, что в ФК "Карпаты" вирус подхватили более 30 человек.

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