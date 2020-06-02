В Министерстве охраны здоровья сообщили, что прирост подтвержденных больных COVID-19 в минувшие сутки по сравнению с предыдущими составил +2,4%. Также в ведомстве привели статистику заболеваемости по возрастам и карту заболеваемости.

Данные опубликованы в Facebook Центра общественного здоровья.

Ко 2 июня в Украине подтверждены 24 340 случаев COVID-19. Процентное распределение инфицирования в возрастных группах следующее:

0-9 лет - 3,60%;

10-19 лет - 4,80%;

20-29 лет - 10,23%;

30-39 лет - 16,71%;

40-49 лет - 18,90%;

50-59 лет - 21,09%;

60-69 лет - 15,79%;

70 и более лет - 8,87%.

Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, преобладают женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%).

Что касается статистики по областям, то сейчас в них болеют такое количество жителей:

Винницкая область - 394 человека;

Волынская область - 652;

Днепропетровская область - 656;

Донецкая область - 66;

Житомирская область - 319;

Закарпатская область - 778;

Запорожская область - 184;

Ивано-Франковская область - 516;

Кировоградская область - 88;

Киев - 2 284;

Киевская область - 1 188;

Львовская область - 1 238;

Луганская область - 7;

Николаевская область - 114;

Одесская область - 654;

Полтавская область - 9;

Ровенская область - 824;

Сумская область - 22;

Тернопольская область - 233;

Харьковская область - 609;

Херсонская область - 14;

Хмельницкая область - 202;

Черновицкая область - 2 286;

Черкасская область - 79;

Черниговская область - 119.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

Ровенской области - 53;

Житомирской - 34;

Львовской - 34;

Черновицкой - 33;

Киеве - 28.

Ранее "Страна" писала, что в аппарате МОЗ Украины появился первый больной с коронавирусом.

Мы также сообщали, что в ФК "Карпаты" вирус подхватили более 30 человек.