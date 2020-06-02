В Минздраве опубликовали карту больных с коронавирусом в каждой области
В Министерстве охраны здоровья сообщили, что прирост подтвержденных больных COVID-19 в минувшие сутки по сравнению с предыдущими составил +2,4%. Также в ведомстве привели статистику заболеваемости по возрастам и карту заболеваемости.
Данные опубликованы в Facebook Центра общественного здоровья.
Ко 2 июня в Украине подтверждены 24 340 случаев COVID-19. Процентное распределение инфицирования в возрастных группах следующее:
- 0-9 лет - 3,60%;
- 10-19 лет - 4,80%;
- 20-29 лет - 10,23%;
- 30-39 лет - 16,71%;
- 40-49 лет - 18,90%;
- 50-59 лет - 21,09%;
- 60-69 лет - 15,79%;
- 70 и более лет - 8,87%.
Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, преобладают женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%).
Что касается статистики по областям, то сейчас в них болеют такое количество жителей:
- Винницкая область - 394 человека;
- Волынская область - 652;
- Днепропетровская область - 656;
- Донецкая область - 66;
- Житомирская область - 319;
- Закарпатская область - 778;
- Запорожская область - 184;
- Ивано-Франковская область - 516;
- Кировоградская область - 88;
- Киев - 2 284;
- Киевская область - 1 188;
- Львовская область - 1 238;
- Луганская область - 7;
- Николаевская область - 114;
- Одесская область - 654;
- Полтавская область - 9;
- Ровенская область - 824;
- Сумская область - 22;
- Тернопольская область - 233;
- Харьковская область - 609;
- Херсонская область - 14;
- Хмельницкая область - 202;
- Черновицкая область - 2 286;
- Черкасская область - 79;
- Черниговская область - 119.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
- Ровенской области - 53;
- Житомирской - 34;
- Львовской - 34;
- Черновицкой - 33;
- Киеве - 28.
Ранее "Страна" писала, что в аппарате МОЗ Украины появился первый больной с коронавирусом.
Мы также сообщали, что в ФК "Карпаты" вирус подхватили более 30 человек.