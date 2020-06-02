На стройке на территории завода "Арсенал" в Киеве бетонная плита обрушилась на экскаватор. Из-за полученных травм скончался водитель.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщают пользователи Facebook на странице dtp.kiev.ua.

"Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод "Арсенал". Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

На стройке на заводе "Арсенал" обрушилась плита, погиб водитель. Фото: dtp.kiev.ua

Сейчас на месте работает Национальная полиция и спасатели.

На стройке на заводе "Арсенал" обрушилась плита, погиб водитель. Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, что недавно в Киеве на Подоле на стройке обвалилось здание, в котором в это время находились люди. Погибла женщина.

Ранее мы писали, что ранее в этом году в польском Кракове погиб 45-летний украинец, участвовавший в ремонтных работах в королевском замке Вавель. На него обрушилась стена.