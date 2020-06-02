В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в разгаре сезон цветения травянистых растений. Над ними вьются насекомые-опылители.

Фото трудолюбивого шмеля, который деловито возится в чаше цветка, в Facebook опубликовала пресс-служба заповедника.

Шмель приходится родней пчелам. Этот род перепончатокрылых насекомых входит в семейство настоящих пчел.

Шмели - одни из самых холодостойких видов насекомых, что не лишнее нынешней весной и летом: быстро и часто сокращая мышцы груди, они способны ускоренно разогреть свое тело до 40°C. Это позволяет им вылетать рано утром и собирать первый нектар, когда воздух еще недостаточно прогрелся.

Ранее "Страна" рассказывала, что гудение шмеля возникает из-за быстрого сокращения его грудных мышц.

Мы также сообщали, что в апреле Чернобыльский заповедник опубликовал самые яркие фото из зоны отчуждения ЧАЭС.