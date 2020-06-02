"Курил с местными". ФСБ опубликовала видео задержания и признания бойца ВСУ в Крыму
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания украинского военнослужащего, 28-летнего бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского на границе с аннексированным Крымом.
Об этом во вторник, 2 июня, передает информагентство РИА "Новости".
Так, судя по предоставленным ФСБ видеоматериалам, Добринский плохо стоит на ногах и шатается - российским пограничникам даже приходится вести его под руки.
Видео: YouTube
Задержанный в Крыму украинский солдат рассказал на допросе, что пил и "курил травку" с местными в Сиваше (украинское село через пролив от Крыма), а потом решил по дамбе пойти в Россию. К пограничникам претензий не имеет.
Напомним, недавно начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко заявил, что военнослужащего похитили около 5:00 30 июня в районе полуострова Чонгар. О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ напрямую не говорили.