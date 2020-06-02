Электронная петиция об отмене обязательной вакцинации в Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее обязан рассмотреть глава государства Владимир Зеленский.

Об этом гласит информация на президентском сайте петиций.

Так, инициатива под названием "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации" по состоянию на 20:00 набрала уже 25 124 подписей. На то, чтобы инициативу поддержало достаточное количество людей, потребовалось 17 дней из 90 возможных.

"Действующее законодательство предусматривает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО согласие пациента на любое медицинское вмешательство! А потому, просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности", - говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и HIB-инфекции.

Напомним, что в августе 2019 года в Николаевской области мужчину укусила бездомная собака. После этого он обратился за помощью к медикам, однако от профилактических прививок отказался. Теперь он болен тяжелой формой бешенства.

Ранее мы писали, что вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней во время карантина не прекращалась, однако количество таких прививок в Украине упало на 20%. Это может привести к эпидемиям этих заболеваний.