Степанов дал традиционный брифинг. Фото: Facebook/ maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня провел традиционный брифинг. На нем он озвучил коронавирусную статистику и затронул темы, связанные с карантином и работой МОЗ.

Тезисы выступления министра опубликовала в Facebook пресс-служба ведомства.

В первый день лета в аппарате МОЗ первый случай заражения коронавирусом. Уже определен круг контактных лиц. Будут проведены тесты и определенное число сотрудников отправлено на самоизоляцию. 

По словам Степанова, из 328 зараженных коронавирусом Украине за минувшие сутки 22 человека - это дети и 61 - медицинские работники. В больницы были госпитализированы 82 человека. Выздоровели за сутки 388 человек, умерли 9. Также за этот период проведены 12 556 тестов, из них 8 097 методом ПЦР и 4 459 - методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Министр сообщил, что на сегодня запланированы собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Из 17 кандидатов, отобранных кадровой службой МОЗ на основании поданных ими документов, участие в собеседовании подтвердили 9 человек. Трое отказались от беседы, а четверо попросили изменить время встречи. Один не откликнулся на вопрос о подтверждении участия в собеседовании. Для обеспечения максимальной прозрачности конкурса видеозаписи всех собеседований выложат в общий открытый доступ.

Кроме того, Степанов сказал, что решение о переходе предприятия в онлайн или оффлайн-режим работы должно принимать его руководство.

В конце выступления глава МОЗ опроверг обвинения народного депутата Александры Устиновой в фальсификации Министерством здравоохранения документов, поданных на рассмотрение Кабмина. Степанов заверил, что документы подавались и принимались правительством в установленном порядке.

Скриншот из Facebook МОЗ

Ранее "Страна" давала свежую статистику зараженных коронавирусом по областям.

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