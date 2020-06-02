Президент США Дональд Трамп требует от властей Нью-Йорка ввести в штат Национальную гвардию, чтобы подавить протесты, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом во вторник, 2 июня, передает РИА "Новости".

Так, по мнению губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, на данный момент сил полиции штата хватает для того, чтобы не допустить беспорядков в регионе. В свою очередь мэр "столицы мира" Билл де Блазио поддерживает позицию главы штата.

Сообщается, что таким решением властей Нью-Йорка недоволен президент США Дональд Трамп. Он требует ввести силы Нацгвардии в регион, чтобы не допустить дальнейших погромов и грабежей со стороны протестующих. Если власти штата на это не согласятся, президент грозится использовать армию для подавления протеста.

Напомним, недавно США охватили протесты после гибели при задержании полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей, который наступил коленом на шею Флойда, был обвинен в убийстве по неосторожности.

Ранее мы писали, что владелец ресторана русской кухни Айк Газарян со своими друзьями принялся оборонять свой ресторан "Пушкин" в Сан-Диего от погромов. В соцсетях Айка и его товарищей прозвали "русской мафией".