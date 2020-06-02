Трамп угрожает властям Нью-Йорка ввести в штат армию для подавления "черного майдана". Фото: Твиттер

Президент США Дональд Трамп требует от властей Нью-Йорка ввести в штат Национальную гвардию, чтобы подавить протесты, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом во вторник, 2 июня, передает РИА "Новости".

Так, по мнению губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, на данный момент сил полиции штата хватает для того, чтобы не допустить беспорядков в регионе. В свою очередь мэр "столицы мира" Билл де Блазио поддерживает позицию главы штата.

Сообщается, что таким решением властей Нью-Йорка недоволен президент США Дональд Трамп. Он требует ввести силы Нацгвардии в регион, чтобы не допустить дальнейших погромов и грабежей со стороны протестующих. Если власти штата на это не согласятся, президент грозится использовать армию для подавления протеста.

Трамп призывает власти Нью-Йорка ввести Нацгвардию. Скриншот: РИА Новости в Телеграм

Напомним, недавно США охватили протесты после гибели при задержании полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей, который наступил коленом на шею Флойда, был обвинен в убийстве по неосторожности.

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