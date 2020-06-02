Во вторник, 2 июня, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 26,80 грн/$1 с 26,79 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,79-26,81 грн/$1. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 2 июня вырос до 26,79 грн/$1 с 27,83 грн/$1 в понедельник. Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 3 июня - до 26,7955 грн/$1 с 26,8181 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 3 июня 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 18,3563

BYN 1 белорусский рубль - 11,1727

EUR 1 ЕВРО - 29,9185

PLN 1 польский злотый - 6,7955

CAD 1 канадский доллар - 19,8192

ILS 1 новый израильский шекель - 7,7045

RUB 10 российских рублей - 3,8988

GBP 1 фунт стерлингов - 33,5748

CZK 1 чешская крона - 1,1225

CHF 1 швейцарский франк - 27,8409

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,7701

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 мая составил 331,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $239,9 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют.

Также мы сообщали, что курс доллара на межбанке Украины падал три дня подряд