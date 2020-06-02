Во вторник курс гривни на межбанке Украины пополз вниз
Во вторник, 2 июня, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 26,80 грн/$1 с 26,79 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,79-26,81 грн/$1. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 2 июня вырос до 26,79 грн/$1 с 27,83 грн/$1 в понедельник. Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 3 июня - до 26,7955 грн/$1 с 26,8181 грн/$1 накануне.
Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 3 июня 2020 года.
- AUD 1 австралийский доллар - 18,3563
- BYN 1 белорусский рубль - 11,1727
- EUR 1 ЕВРО - 29,9185
- PLN 1 польский злотый - 6,7955
- CAD 1 канадский доллар - 19,8192
- ILS 1 новый израильский шекель - 7,7045
- RUB 10 российских рублей - 3,8988
- GBP 1 фунт стерлингов - 33,5748
- CZK 1 чешская крона - 1,1225
- CHF 1 швейцарский франк - 27,8409
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,7701
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 мая составил 331,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $239,9 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют.
Также мы сообщали, что курс доллара на межбанке Украины падал три дня подряд