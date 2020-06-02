У десяти сотрудников Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины диагностировали COVID-19. Двое из зараженных госпитализированы.

Об этом сообщает сайт MyKharkov.info со ссылкой на начальника управления информационной политики Департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации и директора лаборатории Любовь Махоту.

По словам Махоты, заболели пять эпидемиологов, заведующий эпидотделом, помощник эпидемиолога, юрист, санитарка и водитель. Из десяти инфицированных работников областного лабораторного центра двое находятся в больнице и восемь - на самоизоляции.

По информации Махоты, вирус был занесен извне от мужа сотрудницы. У остальных заболевших не было контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом.

Болезнь сотрудников не повлияла на работу учреждения. Лаборатория продолжает функционировать уже в привычном сверхурочном режиме.

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