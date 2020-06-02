В Киеве, где недавно мужчина чуть не зарубил жену топором, неизвестные в состоянии алкогольного опьянения убили гражданина Азербайджана.

Об этом во вторник, 2 мая, рассказали источники в полиции города, передает УНН.

Сообщается, что инцидент произошел в Днепровском районе столице на Дарницком бульваре. По данным правоохранителей, неизвестные распивали алкогольные напитки и через некоторое время между ними и иностранцем 1990 года рождения возник конфликт.

Вскоре словесная перепалка превратилась в драку, во время которой азербайджанец получил несколько ножевых ранений. Он был госпитализирован с множественными колото-резаными ранами. Тем не менее, через некоторое время иностранец скончался.

Сейчас стражи порядка проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что недавно в Киеве двое парней убили рыбака, чтобы угнать его машину и продать ее, а деньги потрать на оплату своих кредитов. Преступников задержали.

Ранее мы писали, что полиция Киева снова просит помочь установить личность мужчины, голова которого была найдена в феврале в Оболонском районе столицы.