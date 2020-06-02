В среду, 3 июня, Украину снова накроют дожди и грозы. В западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха ночью опустится до +3-8 градусов. А днем прогреется не выше +16. На высокогорье Карпат на протяжении суток +1-6. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории в ночь на среду без существенных осадков. Днем в центральных, северных, южных и восточных регионах прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью - До +4-9, на востоке страны и побережье морей до +12. Днем потеплетт до +14-19, а на юго-востоке - до +22. Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с.

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Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует потеплеение в Украине только к концу недели.

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