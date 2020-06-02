Cопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты ее политсилы не будут участвовать в сборе подписей за отставку главы МВД Авакова, который сейчас идет в Раде. По ее словам, это "манипуляция".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Соратница Порошенко сообщила, что постановление об увольнении министра в парламенте пока не зарегистрировано. И регламент не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра - для этого нужно зарегистрировать постановление об отставке и достаточно инициативы одного депутата.

"Мы не принимаем участия в бессмысленном собрании подписей (за отставку Авакова - Ред.), которые не имеют никакого смысла. Мы будем голосовать за постановление об отставке dct[ министров", - заявила Геращенко.

А тоже время любопытно, что в том же посте она сообщила, что фракция продолжает собирать подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Но, по ее словам, это "регламенту соответствует".

В комментарии пришел экс-нардеп Сергей Лещенко, который напомнил Геращенко, что в 2105 году зарегистрировал постановление об увольнении Авакова, но автор поста на протяжении 3 лет блокировала его, даже не поставив на обсуждение в сессионном зале. На это Геращенко ответила, что сейчас она в оппозиции, а Лещенко с Аваковым во власти.

Как писала "Страна", 2 июня в Раде начался сбор подписей за отставку Авакова.

Мы также рассказывали, кого прочат на его место.