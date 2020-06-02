Во вторник, 2 июня, депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива отмечает день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Для торжества именинник выбрал киевский ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе. Именно здесь гуляли самую громкую свадьбу 2019 года продюсер Алексей Потапенко (Потап) с певицей Настей Каменских.

Заведение открылось не так давно, но уже стало одним из модных мест для отдыха. Здесь есть собственные экотеплица, пекарня и сыроварня.

Вот, как выглядит терраса ресторана изнутри:

Если речь идет о банкете, то стоимость одного места для гостя (без алкоголя и обслуживания) стоит около 1500-1700 гривен. В Fabius есть беседки на открытом воздухе, ивент-терраса с видом на сосновый лес.

На день рождения к нардепу Илье Киве съезжаются приглашенные. При этом в ресторане празднуют параллельно сразу двое именин. Выяснилось, что день рождения еще у дочери бизнесмена Юрия Вацыка: некоторые гости несут в подарок игрушечные машинки и пакеты из детских магазинов.

К Вацыку прибыл и экс-нардеп от БПП Артур Палатный, которого ранее Илья Кива обвинял в организации провокаций против себя.

Но идут гости также и к Киве. Приехала его дочь Екатерина.

Приехала депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева.

С большой коробкой, которую несет охранник, явился депутат из группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Прибыл и сам именинник - Илья Кива.

Поздравить Киву приехал его однопартиец Вадим Рабинович.

Несут подарки.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова с картиной "Кивалини", которую она сегодня выставила на аукцион в Facebook.

Все фото Изым Каумбаев "Страна"

Всего Киву пришло поздравить около 30 гостей, среди них - депутаты и близкие люди.

Из оригинальных подарков стоит отметить стихотворение собственного авторства депутата Григория Суркиса, которое он зачитал в виде тоста и картину "Кивалини", которую принесла Светлана Крюкова. Интересно, что утром это полотно купили с аукциона два однопартийца Кивы, которые пожелали остаться неизвестными.

Видео Владислав Бовтрук

Гости шутили и рассказывали анекдоты о виновнике торжества. Пили белое и красное вино, на столе были легкие закуски: тартар из лосося и телятины, щучья икра, салаты с морепродуктами.

Из ягод подавали свежую клубнику и малину. На горячее - морепродукты (осьминог, камбала и лосось с овощами гриль и спаржей).