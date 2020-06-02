На Днепропетровщине в одном из сел Петриковского района произошло жесточайшее убийство. 45-летняя женщина изрубила топором своего 60-летнего сожителя. Конфликт возник на почве выяснения отношений при распитии спиртных напитков. В результате мужчина получил более 40 ударов топором по телу и голове. В это время в доме находилась 16-летняя дочь дамы с топором и она слышала звуки происходящего.

После убийства злоумышленница засунула в рот погибшему несколько кусков хлеба и нанесла ему удар ножом в спину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили во дворе дома бездыханное тело мужчины с жуткими ранами, а повсюду все было измазано кровью. Там же находилась и сама подозреваемая в убийстве. В сети опубликованы шокирующие фото с места убийства.

При проведении следственных действий женщину задержали и сообщили ей подозрении в совершении умышленного убийства. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: dnepr.express

Подозреваемая в убийстве. Фото: t.me

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