Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подала декларацию за 2019 год. В ней 33-летняя Мендель указала квартиру и заработки в размере почти миллиона гривен.

Документ появился на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, в декабре 2018 года Мендель приобрела квартиру в Киеве площадью 48,5 кв. м за 1 млн 215 тысяч гривен.

За семь месяцев на должности пресс-секретаря Зеленского она получила 370 563 гривни.

До назначения спикером главы государства 3 июня 2019 года она работала в офисе Всемирного банка в Украине и сотрудничала с разными СМИ. Доход от журналистики за пять месяцев составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка - 298 тысяч гривен.

Таким образом, за год Мендель заработала 936 тысяч гривен.

За отчетный период она также получила 3 852 грн страховых выплат.

У нее открыты пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны. Кроме того, Мендель выплачивает кредит размером в 785 тысяч гривен, взятый в декабре 2018 года.

Ранее "Страна" приводила слова Мендель о том, что ее заработная плата в месяц составляет около 25 тысяч гривен.

Также мы публиковали данные из декларации самого Зеленского.