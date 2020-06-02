В Славянске Донецкой области власти констатировали вспышку коронавируса. За последние 3 дня в городе было выявлено 3 новых случая коронавируса. Из-за этого карантинные меры были усилены.

Об этом во вторник, 2 мая, информирует пресс-служба горсовета.

"Опять карантин. В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтвержденн COVID-19 у троих жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четыре", - заявили местные власти.

В связи с этим на территории Славянска возобновлено действие следующих ограничений:

запрещена работа учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров

запрещена работа образовательный учреждений, в том числе и детских садов.

Напомним, что по состоянию на утро вторника 2 июня, в Украине выявили уже 24 340 случаев коронавируса. За сутки в стране зафиксировали 328 новых пациентов.

Ранее мы писали, что по состоянию на 1 июня, в Донецкой области было зафиксировано 163 случая коронавируса. Сегодня коронавирусных больных в регионе стало на одного больше.