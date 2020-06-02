Австрийские власти решили в доме в городе Браунау-ам-Инне, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, разместить полицейский участок. По их мнению, это положит конец многолетней неопределенности в отношении здания, которое стало местом паломничества поклонников нацистского диктатора.

Об этом передает АР.

Вечером 2 июня министр внутренних дел страны Вольфганг Пешорн заявил, что "дальнейшее использование дома полицией должно дать безошибочный сигнал, что это здание навсегда будет удалено из памяти национал-социализма".

Нацистская Германия аннексировала Австрию в 1938 году, незадолго до начала кампании военных завоеваний и истребления народов по всей Европе, которая унесла десятки миллионов жизней.

В собственность государства дом в городке Браунау на границе с Германией перешел в 2017 году: тогда конституционный суд Австрии признал законность решения австрийских властей, изъявших здание у его владелицы Герлинды Поммер. Женщина получила его в наследство от родственников. Ее семья была собственником здания на протяжении более 100 лет. У семьи родители Гитлера арендовали помещение.

Дом будет реконструирован после проведения международного архитектурного конкурса.

Ранее "Страна" рассказывала, что в 2016 году были планы снести это здание.

Мы также писали, что для изъятия злополучного дома у Герлинды Поммер австрийские депутаты даже приняли специальный закон.