Власти так называемой "ДНР" обвинили украинских силовиков в минометном обстреле, который был зафиксирован на участке разведения сил и средств Петровское – Богдановка.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представительство "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как утверждают в "ДНР", обстрел произошел в 13:50 по киевскому времени. Огонь велся по направлению от села Богдановка, которое контролируется армией Украины, в сторону Петровского на неподконтрольной Киеву территории. Была выпущена минометная мина калибром 82 мм.

Петровское расположено вблизи линии соприкосновения, примерно в 40 км к югу от Донецка. По решению Контактной группы, там находится один из трех пилотных участков разведения войск на Донбассе, то есть в этом районе запрещено находиться военной технике и личному составу.

Силы конфликтующих сторон впервые были разведены под Петровским в октябре 2016 года, но впоследствии ВСУ вернулась на позиции. Повторный вывод подразделений состоялся в ноябре 2019 года.

Как сообщала "Страна", в конце мая Киев обвинил противника в обстрелах другого пункта разведения сил - Золотого.