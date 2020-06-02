Во вторник, 2 июня в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 58 народных депутатов, включая всю фракцию "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ)", которые требуют признать неконституционными отдельные положения закона "О Государственном бюро расследований".

Об этом сообщает пресс-служба КСУ на официальном сайте.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые положения Закона не соответствуют ряду статей Основного Закона Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается в постановлении, внесенные в закон о ГБР изменения наделяют президента полномочиями определять организационную структуру ГБР (в частности, назначать главу организации), состав конкурсной комиссии и порядок утверждения положения про Совет общественного контроля, что является проявлением вмешательства в сферу деятельности Кабмина и противоречит Конституции.

Напомним, сегодня сообщалось, что 50 депутатов направили представление в Конституционный суд Украины (КСУ) относительно соответствия Конституции закона об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Ранее сообщалось, что нардепы от "Оппоплатформы" оспорят закон о рынке земли в Конституционном суде.