Абитуриенты из неподконтрольных Киеву Крыма и части Донбасса смогут в этом году без ВНО поступить на бюджет в те ВУЗы Украины, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

Так, те абитуриенты, которые хотят принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах в такие сроки:

поступающие из Крыма - не позднее 20 августа

поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса могут вступать в уполномоченные учебные заведения без сдачи ВНО. Те, кто не имеет украинского документа об образовании, может получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре. Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования.

Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А поступающие из Донбасса вступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Также в министерстве отметили, что абитуриенты из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдали ВНО, имеют возможность вступать в любой ВУЗ Украины.

Ранее мы писали, что правительство ослабило ограничения для людей старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий, а для учеников - на прохождение ВНО.

Напомним, что недавно стали известны даты проведения дополнительной сессии ВНО.