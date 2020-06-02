В Украине существует кадровый голод и эту проблему должны решать отечественные вузы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины. Собравшиеся обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов и большая часть из них не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился президент к участникам встречи.

Присутствующий на встрече глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак заявил, что Верховная Рада уже сделала некоторые шаги по изменениям в системе финансирования университетов, которые будут стимулировать улучшение качества. Теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы - это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия", - отметил Сергей Бабак.

Ректор Харьковского национального университета им. В. Каразина Виль Бакиров отметил важность программы для поддержки и сохранения физико-математического и естественного образования.

Также руководители высших учебных заведений акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов, развития сети общежитий.

На встрече присутствовали: ректор Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Леонид Губерский, ректор Киевского национального торгово-экономического университета Анатолий Мазараки, и. о. президента Национального университета «Киево-Могилянская академия» Василий Ожоган, ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк, первый проректор Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук, ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры Петр Куликов, ректор Национального авиационного университета Владимир Исаенко, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко, ректор Университета Государственной фискальной службы Украины Павел Пашко, ректор национального университета водного хозяйства и природопользования Виктор Мошинский, ректор Донецкого национального университета имени Василия Стуса Роман Гринюк, и. о. ректора Таврического национального университета им. Вернадского Владимир Казарин, ректор Донбасской государственной машиностроительной академии Виктор Ковалев, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Виль Бакиров, проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Вячеслав Комаров, ректор Национального технического университета "Днепровская политехника" Геннадий Пивняк, ректор Одесского национального политехнического университета Геннадий Оборский, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник, ректор Украинского католического университета Богдан Прах, ректор Запорожского национального университета Николай Фролов, ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский, ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев, ректор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Евстафий Крыжановский и ректор Национального университета "Острожская академия" Игорь Пасечник.

Ранее "Страна" писала о том, что лучший вуз Украины оказался в Харькове и занимает 491 место в мире.

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