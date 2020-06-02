Во вторник, 2 июня, в сети разгорелся очередной скандал на "патриотической" почве. В Сети начали травить Fashion-директора Vogue Ukraine Юлию Пелипас, которая в своих Instagram-сториз написала, что была свидетельницей гражданской войны в Украине.

Правда, после поднявшейся волны критики она извинилась и написала, что это была ошибка.

Разбирались в этой истории.

Что произошло

В своих сториз на Инстаграм Fashion-директор украинского Vogue заявила, что в Украине - гражданская война. Так она прокомментировала акции протеста в США.

"У меня нет слов, чтоб описать то, что происходит в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это были самые болезненные события в нашей жизни. Сегодня я совсем не уверена, что сделала правильно, дав жизнь двум людям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем", - написала Пелипас.

Перед этим Fashion-директор украинского Vogue в сториз присоединилась к флешмобу Вlackout tuesday "черный вторник", когда пользователи соцсети постят черные квадраты в поддержку темнокожего населения США, где сейчас проходят протесты.

Сейчас в ее сториз этой записи нет.

Реакция в соцсетях

Издание "Буквы", которое обнаружило запись журналистки, раскритиковало ее.

"Вог Украина, здравствуйте. Я к вам на русском, вдруг вы украинский не понимаете достаточно, иначе почему еще журнал издаете на русском? Так вот. Ваш фэшн директор, человек безусловно авторитетный в мировой фэшн индустрии, у себя в инстаграм пишет, что в ее стране (то есть в Украине) гражданская война.

Ее инстаграм читают авторитетные люди мировой фэшн индустрии. Читают и делают выводы.

Вог Украина, покажите пожалуйста мне в каком конкретно месте гражданская война у нас? В том, где гражданин РФ Гиркин притащил танки в Украину? Или зеленые человечки с оружием - это элемент гражданской войны? Или может быть хвастовство Путина, как он отжал Крым - это часть гражданской войны?

А может быть санкции против РФ и признание всем цивилизованным миром РФ как агрессора по отношению у Украине это элемент гражданской войны?

Я знаю почему у Пелипас гражданская война. Потому что ее ориентир это не американский Вог, а Вог Россия, который модерирует работу Вог Украина" - написала медиа-менеджер, совладелец интернет-издания "Буквы" Екатерина Рошук.

В ответ Рошук журналист Василий Крутчак напомнил, что ее сайт содержится за счет экс-нардепа от БПП Александра Грановского.

"Прикольно, когда владелец сайта на подъем которого Александр Грановский выделил миллион государственных долларов и удерживал, и удерживает за деньги украденные у налогоплательщиков, обвиняет редактора фэшн журнала в недостаточном патриотизме" - прокомментировал пост Екатерины Рошук журналист Василий Крутчак.

Что ответила Юлия Пелипас

Позже в Instagram Юлии Пелипас осталось сообщение на английском языке, в котором просто говорилось, что "мы стали свидетелями войны в моей стране".

А также извинение. "Дорогие украинцы, я допустила ошибку, которую исправила. Это не моя гражданская позиция. Осознаю, насколько это ужасная ошибка. Искренне прошу прощения".

Напомним, что ранее разгорелся скандал c заместителем редактора Cosmopolitan Ukraine Евгенией Плихиной, которая в соцсети написала ироничный пост о помпезных похоронах, с которыми столкнулась на улице. Позже выяснилось, что хоронили полковника СБУ, погибшего на Донбассе. После этого она была уволена.