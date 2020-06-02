В Киеве и Киевской области были задержаны 13 участников перестрелки, которая произошла в Броварах 29 мая. Среди них - криминальный авторитет по прозвищу "Журавель".

Об этом во вторник, 2 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с крим. авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на ум.убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех", - написал чиновник.

Аваков заявил о задержании участников перестрелки в Броварах. Скриншот: Арсен Аваков

Напомним, 29 мая в Броварах произошел вооруженный конфликт между маршрутчиками. В ходе перестрелки три человека были ранены. Сначала полицейским удалось задержать 11 участников инцидента, позже, на территории Винницкой и Житомирской областей арестовали еще 10 человек. Было начато три уголовных дела: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Через некоторое время Нацполиция доволнительно квалифицировала преступление как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже Аваков отчитался о 28 задержанных подозреваемых в преступлении, а также 22 выдвинутых подозрениях. Замминистра внутренних дел Геращенко рассказал, что полиция определила более 60 участников стрельбы, включая заказчиков.

31 мая глава МВД заявил, что суд отправил в СИЗО 20 подозреваемых в перестрелке.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко призвал коллег отправить Авакова в отставку. Он мотивировал это недавними инцидентами в Кагарлыке и Броварах, во время которых полиция проявила себя не лучшим образом.