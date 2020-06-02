История с прожорливыми мышами, съевших 2700 вагонов зерна, которые должны были находиться в фонде Госрезерва получила продолжение. Факт шокирующей недостачи будет расследовать полиция. Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра МВД Михаил Апостол.

"Относительно информации, предоставленной в интервью бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого об обнаружении аудиторской службой кричащих недостач и в том числе зерна на сумму более 800 млн грн. Полиция начала производства по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По словам Апостола, аудит установил недостачу не только зерна, но и другого государственного имущества, которое по документам есть на складе, а на деле выясняется его отсутствие.

"Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители дадут оценку. Это только начало обнародования информации", - рассказал советник главы МВД.

Также в своем видеообращении Апостол добавил, что исчезновение зерна из Госрезерва - это преступление против граждан Украины.

"Так называемые "мыши" имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону", - заявил Михаил Апостол.

Стоит отметить, что статья, по которой открыто уголовное производство предусматривает наказание от семи до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала, что Украина в этом году не досчитается 15 миллионов тонн зерна из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией Covid-19.

Также мы сообщали, что Одесская область может потерять урожай зерна из-за засухи.