В прокуратуре Харьковской области подтвердили задержание двух мошенников, которые хотели продать должность губернатора области за миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник, 2 июня.

По информации правоохранителей, уголовное дело после того, как они предложили одной из кандидаток на довыборах в Раду по округу №179 помощь в избрании.

Сообщается, что они взяли у нее 60 тыс. долларов, чтобы якобы передать высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат. Деньги были получены, но "услуги" не предоставлены.

В ходе расследования было установлено, что мошенники обещали другому человеку помочь с назначением на должность губернатора Харьковской области. Свои услуги они оценили в 1 млн долларов. Еще одному человеку они предложили должность главы харьковской налоговой за 100 тысяч долларов.

Мошенников задержали при получении первой части взятки в размере 150 тыс. долларов (часть денег - для назначения губернатором, часть - для назначения главой налоговой). Одному задержанному 52 года, другому - 68 лет. У одного из них нашли удостоверение генерал-полковника, ветерана Госавтоинспекции.

Им предъявят подозрение в мошенничестве (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса) и избрать меру пресечения.

Напомним, в феврале в Киеве должности николаевского и житомирского губернаторов попыталисродать за 4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что жители Киева наладили преступную схему по продаже несуществующих должностей в госорганах.