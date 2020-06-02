Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков за то, что они подавили протесты против полицейского насилия в Вашингтоне и Миннеаполисе прошлой ночью.

Такое сообщение глава американского государства опубликовал на своей странице в Twitter во вторник, 2 июня.

"В штате Вашингтон не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Все проделали большую работу Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же Миннеаполис был великолепен (спасибо тебе, президент Трампу!)", - написал президент США.

Ранее мы писали, что Трамп призвал руководства штатов активнее задействовать 350 тысяч бойцов Нацгвардии против протестующих.

Напомним, недавно США охватили протесты после гибели при задержании полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.