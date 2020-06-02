Во время массовых протестов в США мародеры, которые пришли грабить очередной магазин, наткнулись на сопротивление хозяина, встретившего их с автоматом в руках.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Пул N3" во вторник, 2 июня.

Как видно на записи, на земле около магазина лежит один из мародеров, которому угрожает автоматическим оружием хозяин магазина. Размахивая автоматом, предприниматель обвиняет лежащего мужчину в том, что он ограбил его магазин и разбил окно. При этом нападавший умоляет его не стрелять.

В каком городе произошел инцидент не уточняется.

Напомним, протесты по всей стране вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Как сообщалось, в столице США ввели комендантский час из-за массовых протестов.