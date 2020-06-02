50 народных депутатов Украины, в частности вся фракция "Опозиционной платформы За жизнь" (ОПЗЖ), направила представление в Конституционный суд Украины (КСУ) относительно соответствия Конституции закона об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом говорится на сайте КСУ.

"2 июня 2020, в КСУ поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины "от 21 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Указывается, что нардепы просят признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины. К участию в конституционном производстве просят привлечь трех нардепов от ОПЗЖ Василия Нимченко, Александр Качный и Григория Мамку.

Отмечается, что представление подписали все нардепы из фракции ОПЗЖ, исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы Антон Поляков и Анна Скороход, а также депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Ранее мы писали, что глава ГБР выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана. По мнению чиновницы, этот закон противоречит реализации Уголовно-процессуального кодекса и не обеспечивает условий для расследования убийств правоохранителей на Майдане.