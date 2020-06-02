Совладелец "Альфа-групп", российский миллиардер Михаил Фридман ведет переговоры с украинским олигархом Виктором Пинчуком о покупке его телеканалов.

Об этом рассказали источники в медиа-холдинге Пинчука, передает телеграм-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что в холдинг украинского олигарха входят телеканалы СТБ, ICTV и "Новый".

Разговоры на рынке о том, что Пинчук продает свои телеканалы ходят уже больше года. Не так давно прошел слух, что их покупателем может стать Виктор Медведчук. Но это, по по данным источника "Страны", неверная информация.

"Слух пошел видимо из-за того, что на телеканалах появились российские специалисты, которые проводят оценку состояния активов. Но это не Медведчук, это Фридман", - сказал источник в медиа-холдинге.

При этом он подчеркнул, что решение о купле-продаже еще не принято.

"Пока идет оценка. Что решат по итогу - неизвестно. Если и будет покупка, то не напрямую, чтоб не было российских бенефициаров. Кроме того, холдинг генерирует по году приличный убыток. То есть, решение о покупке очевидно должно быть не только чисто бизнесовое, но и политическое", - добавил источник.

Отметим, что уроженца Львова Фридмана периодически связывали с политическими проектами Андрея Садового и Святослава Вакарчука. Тем не менее, все стороны такую связь официально отрицали.

Напомним, украинский олигарх недавно занял второе место в списке наиболее состоятельных людей страны по версии Forbes. Кроме того, была информация, что Фридман может приобрести львовский футбольный клуб "Карпаты".