Если Россия получит приглашение на саммит "Большой семерки" (G7) даже в качестве гостя, то для Кремля это станет подтверждением его политики давления в отношении с демократическими странами.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.

"Исключение РФ из Группы в 2014 году стало следствием российской агрессии РФ против Украины, в том числе попытки аннексии Крымского полуострова и развязывания конфликта на Донбассе, а также других нарушений международного права. По состоянию на 2020 год РФ продолжает вышеупомянутые деструктивные действия. Приглашение РФ на саммит Группы Семи даже в статусе гостя станет для Кремля подтверждением эффективности политики давления в отношениях с демократическими странами, а также будет использовано российской пропагандой для продвижения нарратива о возвращении Запада к "business as usual" ("бизнес как обычно" - Ред.) в отношениях с РФ", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

По ее словам, подобный шаг "упростит задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики".

"Украина рассчитывает, что на саммите Группы Семи в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также дальнейшем осуществлении реформ", - добавила Зеленко.

Как сообщалось, на это неделе глава США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором сообщил ему о своей идее проведения саммита с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

В Белом доме подтвердили проведение разговора между Трампом и Путиным относительно саммита G7. Ранее Трамп сообщил, что планирует отложить проведение саммита до сентября. После этого в правительстве Великобритании сообщили, что готовы использовать вето, чтобы заблокировать возвращение России а G7.

В свою очередь, в Германии на эту идею Трампа отреагировали сдержанно. Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не будет включена в страны-члены G7.

Как известно, Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался Большой восьмеркой или G8. Из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы, и больше она не участвовала во встречах этого формата. Сейчас членами G7 является Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.