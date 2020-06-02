Сегодняшняя стрельба на рынке "7-й километр" в Одессе возникла из-за того, что работники торговли не поделили парковочные места. В результате инцидента полиция задержала 10 человек.

Об этом во вторник, 2 мая, информирует пресс-служба правоохранителей в Одесской области.

Так, по словам стражей порядка, конфликт между торговцами тканями на "7-м километре" возник из-за парковки, которую конкуренты не смогли поделить между собой. Из-за этого работники одного из павильонов пришли к "соседям" вооружившись пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами, которыми они разбили окна магазина.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек", - отметили в пресс-службе полиции.

Сейчас происшествие квалифицировано по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

Напомним, источники "Страны" в одесской полиции рассказали, что нападение было совершено на магазин, который держат украинские граждане сирийского происхождения.

Ранее мы писали, что 29 мая в жилом квартале Броваров, что под Киевом, две группировки устроили стрельбу, пытаясь поделить между собой рынок пассажирских перевозок.