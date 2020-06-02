В Украине среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составила 9 785 грн. Эта сумма оказалась лишь 78,7% от среднемесячной зарплаты мужчин (12 438 грн) за тот же период (или же у мужчин больше на 27,11% - Ред.). Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики Украины.

По данным ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Об этом свидетельствует информация за предыдущий период.

в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн);

во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн);

в III квартале - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн);

в IV квартале - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Напомним, в апреле средняя заработная плата украинцев в сравнении с мартом уменьшилась на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц. Также выяснилось, что в разгар коронавируса, по данным Госстата, меньше всех в Украине получали медики.

Также мы сообщали, что президент Зеленский заявил, что не считает зарплату в 5 тысяч гривен показателем бедности в Украине.