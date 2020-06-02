В Крыму решили наградить Аксенова за "сохранение мира между Россией и Украиной"
В так называемой "украинской общине Крыма" учредили медаль "Переяславская рада" для награждения за вклад в развитие дружеских отношений России и Украины.
Об этом со ссылкой на главу "украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину сообщают "РИА Новости", во вторник, 2 июня.
Отмечается, что первая медаль будет вручена "главе Крыма" Сергею Аксенову, который оказал поддержку в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке. "Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - сказала Гридчина.
По ее словам, медалью планируют награждать людей, которые вкладывают в "сохранение мира между двумя братскими народами".
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