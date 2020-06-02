В так называемой "украинской общине Крыма" учредили медаль "Переяславская рада" для награждения за вклад в развитие дружеских отношений России и Украины.

Об этом со ссылкой на главу "украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину сообщают "РИА Новости", во вторник, 2 июня.

Отмечается, что первая медаль будет вручена "главе Крыма" Сергею Аксенову, который оказал поддержку в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке. "Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - сказала Гридчина.

По ее словам, медалью планируют награждать людей, которые вкладывают в "сохранение мира между двумя братскими народами".

Ранее мы писали, что власти США призвали Россию немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине.

Также сообщали, о трех стратегических шагах по возвращению аннексированного Крыма, о которых сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.