С 3 июня Национальный банк Украины вводит в обращение первый выпуск монет номиналом 10 гривен, которые должны заменить аналогичные банкноты. Завтра планируют ввести в оборот сразу 5 млн штук.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн штук оборотных монет номиналом 10 гривень, которые были распределены между подразделениями НБУ в регионах", – говорится в сообщении.

Новую монету изготовили из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень.

В регуляторе уточняли, что после введения 10-гривневых монет, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.

Введение в оборот монет номиналом в 10 гривень является завершением процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года. В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень), отмечал регулятор.

Нацбанк подчеркивал, что длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (одни-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн.

Напомним, еще в конце апреля Нацбанк показал новую монету в 10 гривен.

Также мы писали, что НБУ начеканил монеты в 5 гривен, посвященные Свято-Михайловскому монастырю.