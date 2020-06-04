На этих выходных в Украине благодаря Троице украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 6 по 8 июня. Синоптики сообщают, что в субботу и воскресенье на большей части Украины пройдут осадки. В понедельник - будет сухо. Воздух прогреется до +22...+23 на западе и севере. На востоке и юге будет почти летняя погода - до +27...+28.

Собрали данные от четырех ресурсов, какой будет погода на Троицу и этих выходных.

Укргидрометцентр

По данным Укригдрометцентра, в субботу, 6 июня, грозовые дожди пройдут на западе, севере и в центре. Переменная облачность без осадков - на востоке и юге. В Киеве обещают дождь.

Днем воздух прогреется до +20...+23 на западе, на востоке и юге до +25...+28.

В воскресенье, 7 июня, сохранится такая же погодная ситуация. На западе, севере, в центре - осадки, на востоке и юге - будет сухо. Температура +20...+26 в регионах, где пройдет дождь, на остальной территории до +27...+28.

Sinoptik

Как пишет сайт Sinoptik.ua, в Киеве в субботу к вечеру может пойти дождь. Днем до +23. В воскресенье осадки прогнозируют утром. Температура до +22 днем. В понедельник без осадков. Воздух прогреется до +25.

Gismeteo

По данным Gismeteo, 6 июня днем в Киеве будет периодически идти грозовой дождь. Воздух прогреется до +23. В воскресенье, 7 июня, также периодически будут идти осадки. Температура днем до +19. В понедельник, 8 июня, без осадков. Дневная температура до +22.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что осадки в Киеве будут только в субботу, 6 июня, А на Троицу, 7 июня, и в понедельник, 8 июня, переменная облачность без осадков. Температура днем до +23...+25.

Напомним, что спасатели предупреждали, что на Западной Украине из-за дождей реки могут выйти из берегов.