Путин утвердил четыре случая, при которых Россия применит ядерное оружие
Президент России Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, которые включают условия использования ядерного оружия.
Об этом во вторник, 2 июня, сообщает "РИА Новости" в Телеграме.
Согласно документу, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ при следующих условиях:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;
- применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Сообщается, что президент России при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.
Напомним, ранее в США допустили возможность размещения на границах Украины ядерного оружия.
Также мы писали, что в США обсуждают возобновление испытания ядерного оружия.