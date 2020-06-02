Президент России Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, которые включают условия использования ядерного оружия.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщает "РИА Новости" в Телеграме.

Согласно документу, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ при следующих условиях:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Сообщается, что президент России при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.

Напомним, ранее в США допустили возможность размещения на границах Украины ядерного оружия.

Также мы писали, что в США обсуждают возобновление испытания ядерного оружия.