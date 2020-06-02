Международная база судов Marine Traffic обозначила российским флагом захваченную в период аннексии Крыма в 2014 году украинскую буровую установку "Таврида" (27 морских миль (50 км) от острова Змеиного).

Также в информации о судне указано, что оно работает под российским флагом.

Напомним, несамоходная самоподъемная плавучая буровая установка "Таврида" была построена в 1991 году в Астрахани и достроена в 1995 году в Николаеве.

В 2017 году "Таврида" и три другие украинские буровые установки (В-319 "Украина" ("Независимость"), В-312 "Петр Годовалець" и "Сиваш") были арестованы Приморский районным судом Одессы в рамках уголовного производства, открытого 14 декабря 2015 по факту незаконного перемещения и завладения буровыми установками.